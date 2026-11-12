Путин назвал размещение иностранных войск на Украине продолжением конфликта

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Размещение иностранных военных на Украине будет означать продолжение конфликта. Такое заявление Владимир Путин сделал на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

"После мира на Украине они собираются вводить войска, а это продолжение войны", – сказал российский лидер.

Путин уточнил, что присутствие зарубежных войск на украинской территории неприемлемо, потому что это угрожает России.

Ранее Совет Евросоюза впервые решил обеспечить присутствие военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины. Уточняется, что миссия будет действовать совместно с Вооруженными силами Украины и международными партнерами. Другие подробности пока не раскрываются.