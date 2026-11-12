Мерц заявил о "решающих месяцах" в украинском вопросе

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"Решающие месяцы" наступают в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Дублине.

"Это будет очень сложная зима для страны", – приводятся его слова на сайте Еврокомиссии.

Канцлер также подчеркнул, что в настоящее время многое зависит от того, сохранит ли Европа сплоченность в украинском вопросе.

Ранее Мерц пообещал заблокировать семилетний бюджет Евросоюза, если Украине не будет оказана поддержка. Выделение средств на бюджетный период он напрямую связал с участием всех государств ЕС в покрытии украинского дефицита.

При этом сообщалось, что Великобритания планирует поставить Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Вопрос поставок обсуждался 14 октября на встрече премьер-министра Великобритании Энди Бернэма и президента Украины Владимира Зеленского.

