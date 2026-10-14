Еврокомиссия перевела Украине 2,86 млрд евро на закупку дронов и ракет

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Еврокомиссия перевела Украине 2,86 миллиарда евро в рамках военных выплат по программе финансирования на 90 миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Средства предназначены для закупок беспилотников, средств противовоздушной обороны, ракет, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

В свою очередь, Лондон хочет ускорить передачу Киеву многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles и выделить дополнительные деньги на усиление украинской ПВО. Общая стоимость нового пакета помощи составит 45 миллионов фунтов стерлингов.

Тем временем Венгрия не будет оказывать военную помощь Украине и запретит транзит оружия через свою территорию, заявил ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.