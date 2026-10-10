Зеленский заявил, что Украина получит от Финляндии вооружение для истребителей F-16

Фото: AP/Dan Bashakov

Вооружение для истребителей F-16 войдет в новый пакет военной помощи Украине от Финляндии. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, поставки ожидаются в ближайшие дни. Зеленский уточнил, что вооружение необходимо для противодействия российским реактивным беспилотникам, с которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются в ходе боевых действий.

Ранее Вашингтон согласовал потенциальную поставку Киеву оборонной продукции на сумму 2,68 миллиарда долларов. При этом финансирование будет осуществляться за счет средств, которые Украине выделил Евросоюз и предыдущая американская администрация.

В частности, украинская сторона запросила аналоги ракет для зенитных комплексов С-300, ракеты GAM-67, средства обнаружения БПЛА, самоходные пусковые установки и другое.

