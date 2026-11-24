Фото: ТАСС/AP/Hannah McKay

В архивной базе спецпроекта "Партизаны Беларуси" появился документ о деде спецпосланника президента США Джареда Кушнера. Двухстраничный личный листок содержит сведения о его службе в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны.

Документ составлен на имя Иосифа Моисеевича Берковича. Согласно архивной записи, он родился в 1922 году в Кореличах Белорусской ССР. До вступления в партизанский отряд в 1943 году мужчина работал столяром.

Фото: partizany.by

С января 1943-го по июль 1944 года Беркович служил рядовым в четырех партизанских бригадах, действовавших на территории современной Гродненской области. В его боевой характеристике отмечены дисциплинированность и исполнительность.

"За время пребывания в отряде показал себя хорошим бойцом", – говорится в документе.

Ранее Владимир Путин во время встречи с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Кушнером показал последнему архивные материалы о его деде. Документы рассказывали об участии Берковича в партизанском сопротивлении нацистам во время Холокоста. Кушнер назвал этот жест "тонким намеком" на общую историю России и США. По его мнению, российская сторона таким образом напомнила о совместной борьбе двух стран против нацизма.