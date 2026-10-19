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19 октября, 11:24

Общество

Орден "Победа" № 1 представят широкой публике в Москве 26 ноября

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Высшую полководческую награду СССР – орден "Победа" № 1 – впервые представят широкой публике в Москве. Показ состоится 26 ноября в Музее Победы, сообщили в пресс-службе учреждения.

Знак хранится в фондах Центрального музея Вооруженных сил и прежде в столице широкой аудитории не демонстрировался.

Орден учредили 8 ноября 1943 года. Первым его кавалером стал маршал Георгий Жуков, получивший награду за освобождение правобережной части Украинской ССР.

Награда представляет собой пятиконечную рубиновую звезду, окаймленную бриллиантами. В центре – золотое изображение Кремлевской стены с Мавзолеем Ленина и Спасской башней.

"За всю историю орден был вручен всего 20 раз", – подчеркнули в музее.

При изготовлении использовали платину, золото, серебро, рубины и около 180 бриллиантов. Страховая стоимость награды – 35 миллионов рублей, поэтому ее крайне редко показывают публике.

Разместят орден в специальной витрине экспозиции "Путь к Победе" в рамках Международного открытого форума "Жуков. Наследие". Посетители смогут увидеть его до 18 декабря включительно.

Ранее в Зале полководцев Музея Победы состоялся военно-исторический музыкальный фестиваль "Битва оркестров". Выступления военных духовых оркестров Московского военного округа прошли в формате концерта-лекции. Солистами фестиваля стали известные музыканты.

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