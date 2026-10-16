Фестиваль "Битва оркестров" пройдет в Музее Победы 17 октября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Военно-исторический музыкальный фестиваль "Битва оркестров" пройдет в Зале полководцев Музея Победы 17 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие организовано совместно с Московским региональным отделением Российского военно-исторического общества. Фестиваль посвящен сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и укреплению связи между поколениями. Вход будет осуществляться по билетам в Музей Победы.

Выступления военных духовых оркестров Московского военного округа пройдут в формате концерта-лекции. Среди участников – военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, военный оркестр 147-й автомобильной базы Минобороны, а также Военный образцовый оркестр почетного караула, который в этом году отметит 70-летие.

В программе также примет участие Академический ансамбль песни и пляски Московского военного округа, основанный в 1939 году по инициативе маршала Семена Буденного. Дополнит выступление ансамбль "Юные патриоты" – объединение детей и молодежи, представляющих страну на разных площадках.

Солистами фестиваля станут известные музыканты, которые представят вокальные и инструментальные номера, а также рассказы о традициях. Лекции прочитают историки военного дела и музыковеды, среди них – доцент кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) Военного университета кандидат искусствоведения майор Антон Малютин и диктор парада московского кадетского движения Роман Корсун.

Авторов консультировали авторитетные эксперты, в том числе ветераны и ведущие музыканты оркестровой службы. Этот вклад обеспечит развернутые комментарии к каждому произведению, подчеркивающие, как звуковое искусство переплетается с историческими вехами и армейскими обычаями.

Параллельно с выступлением запланированы туры по залам выставки "Путь к Победе" и экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа!". Эти пространства посредством зрительных эффектов гармонизируют музыкальное звучание, позволяя аудитории в полной мере осознать величие происходящих событий и значение вклада защитников Москвы.

Ранее сообщалось, что 18 октября в столице проведут творческую встречу, посвященную российской и кубинской культуре. Для гостей подготовили мастер-классы, национальную музыку и выставку изобразительного искусства. Центральным событием программы станут вокальные номера на русском и испанском языках.