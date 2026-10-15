В Москве пройдет российско-кубинская культурная программа

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

Творческая встреча, посвященная российской и кубинской культуре, состоится в столице 18 октября. Гостей ждут мастер-классы, национальная музыка и выставка изобразительного искусства, сообщила замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

"Организаторами выступают участники столичного конкурса "ЛИЦА района", общественные советники Москвы и Русско-кубинская ассоциация. Центральная часть программы – вокальные номера на русском и испанском языках", – отметила Прозорова.

Встреча начнется в 15:00 в Агентстве общественных проектов по адресу улица Саляма Адиля, дом 4 (место встречи "Патриот"). Отдельный блок посвятят изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Все желающие смогут попробовать сделать ювелирные украшения и картины.

Мастер-классы проведут победитель конкурса "ЛИЦА района" 2024 года, член Союза художников России, академик Петровской академии наук и искусств Мария Вальдес Одриосола и участница конкурса "ЛИЦА района" 2026 года, дизайнер украшений, член Творческого союза художников Ольга Сафонова.

Конкурс "ЛИЦА района" проводится Агентством общественных проектов под эгидой экосистемы "Территория возможностей" департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Он объединяет активных жителей столицы, представителей НКО, волонтерских объединений, социальных предпринимателей и авторов общественных инициатив. За время проведения конкурса москвичи подали более 5 тысяч заявок, а свыше 250 проектов получили поддержку на городском уровне.

Ранее сообщалось, что с 17 по 25 октября на "Городской ферме" ВДНХ пройдет большой осенний фестиваль "Октябрь-фест". Гостей ждут тематические выходные в формате Октоберфеста, "Тыквенная ночь" и финальный "Осенний карнавал". Также в рамках фестиваля состоятся чемпионат по поеданию хот-догов и семейное занятие "Разрисуй родителя".

