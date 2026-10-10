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10 октября, 16:45

Общество

Новый опрос в "Активном гражданине" посвятили лучшим прогулочным маршрутам осени

Фото: пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

В проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное живописным маршрутам для прогулок по столице осенью. Пользователям предлагают познакомиться с подборкой туристического сервиса Russpass, отметить до трех понравившихся вариантов или предложить свой, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"В опросе представлено 10 маршрутов, дополненных аудиогидами. Среди них – семейная прогулка вдоль Яузы, знакомство с музеем-заповедником "Царицыно" и путешествие по северной части Москвы", – рассказала Сергунина.

Еще один вариант – экскурсия по дачному поселку Переделкино, посвященная проживавшим в нем советским писателям. Например, экскурсия включает посещение Дома-музея Б. Л. Пастернака и Музея-галереи Е. А. Евтушенко.

Другие маршруты проходят, в частности, по территориям городских усадеб Воронцово, Измайлово и Кусково, природно-историческому парку "Покровское Стрешнево" и рядом с ансамблем Новодевичьего монастыря, включенного в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время прогулок горожане и туристы смогут узнать больше интересных фактов о разных районах столицы, полюбоваться архитектурными памятниками и современными арт-объектами, а также сделать красочные фотографии на фоне осенних деревьев.

Проект "Активный гражданин" работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек. Всего прошло более семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений.

Ранее проект "Активный гражданин" провел цикл голосований, посвященный юбилейным столичным паркам, среди которых "Сокольники", Измайловский, Фестивальный и Лианозовский. Участники оставили более миллиона мнений о любимых местах для прогулок и предпочитаемых форматах мероприятий.

Москвичи, в частности, выделили розарии и Золотой пруд в "Сокольниках", Круглый пруд и музыкальную беседку в Измайловском парке, кленовую и лиственничную аллеи в Тропаревском, а также спортивные площадки в Фестивальном. Самыми популярными форматами событий горожане назвали фестивали, концерты и мастер-классы.

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