"Активные граждане" выбрали лучшие снимки летних мероприятий в "Мосфото"

Фото: "Мосфото"

Проект "Активный гражданин" подвел итоги голосования за лучшие фотографии летних мероприятий в медиабанке "Мосфото". Многие из представленных кадров были сделаны в рамках городского проекта "Лето в Москве", сообщил портал мэра и правительства столицы.

В голосовании приняли участие более 180 тысяч москвичей. В каждой из четырех номинаций жители столицы выбрали по пять фаворитов. Все фотографии собрали в специальном альбоме – их можно увидеть, скачать и разместить в соцсетях или на других площадках, указав в качестве источника mos.ru.

В категории "Москва театральная" москвичи особенно отметили фестиваль "Театральный бульвар". Сразу три фотографии из пятерки лучших были сделаны на его площадках – на открытии фестиваля и во время постановок балетов "Лебединое озеро" и "Дон Кихот". Кроме них, в подборку вошли снимки театрализованного шоу "Русалочка" в "Москвариуме" и концерта "Волшебный мир русского балета" в парке "Зарядье".

Номинация "Москва спортивная" объединила фотографии, посвященные спортивной жизни города. Среди фаворитов оказались снимки с "Гидрофлай-феста" в Измайловском парке и показательных выступлений по мотофристайлу в рамках "Дня московского спорта". В число лучших также вошли фотографии велоэтапа Кубка мэра Москвы по триатлону "226" и спортсмена, прыгающего в воду с высоты на фестивале "Две реки".

В категории "Москва концертная" горожане оценивали снимки с музыкальных мероприятий, уличных выступлений и шоу. В пятерку лучших вошли кадры с фестиваля циркового искусства "Идол-2026", фестиваля "Спасская башня" в музее-заповеднике "Царицыно" и Московского джазового фестиваля в парке "Зарядье". Также москвичи выбрали фотографии с концертов "Мировые рок-хиты" в Зеленом театре ВДНХ и "Lumisfera. Волшебная симфония в парке и восемь тысяч свечей".

Номинация "Москва цветущая" была посвящена зеленым пространствам столицы. Участники голосования выделили фотографии Манежной площади, Патриаршего и Большого Каменного мостов, которые преобразились во время фестиваля "Сады и цветы". Эти пространства украсили зеленью, петуниями и тропическими растениями. В тематическую подборку "Мосфото" также включат летние кадры Воронцовского парка и большого розария в парке "Сокольники".

Ранее проект "Активный гражданин" провел цикл голосований, посвященный юбилейным столичным паркам, среди которых "Сокольники", Измайловский, Фестивальный и Лианозовский. Участники оставили более миллиона мнений о любимых местах для прогулок и предпочитаемых форматах мероприятий.

Москвичи, в частности, выделили розарии и Золотой пруд в "Сокольниках", Круглый пруд и музыкальную беседку в Измайловском парке, кленовую и лиственничную аллеи в Тропаревском, а также спортивные площадки в Фестивальном. Самыми популярными форматами событий горожане назвали фестивали, концерты и мастер-классы.

