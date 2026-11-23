Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Москве задержали женщину, которая подозревается в хищении ювелирных изделий из церковной лавки на улице Рогожский Поселок, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

По ее словам, задержанная ранее неоднократно привлекалась к ответственности за кражи и мошенничество. Правоохранителям она объяснила свой поступок тем, что "просто не смогла сдержаться".

Согласно данным полиции, женщина пришла в магазин под предлогом покупки и попросила показать икону святой Агафии. Не обнаружив ее в наличии, она попросила оформить заказ. Пока продавец занималась оформлением документов, посетительница взяла с витрины золотые украшения и покинула помещение.

Личность подозреваемой установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, а задержали ее в Воронежской области. Похищенные украшения она продала, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанной предъявлено обвинение, она арестована.

Ранее полицейские задержали в Новокосине 65-летнего местного жителя по подозрению в краже аккордеона. Музыкальный инструмент оценивается примерно в 50 тысяч рублей. Его хозяин оставил аккордеон возле подъезда на Новокосинской улице во время переезда, но по возвращении не нашел его.

