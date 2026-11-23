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Основатель Telegram Павел Дуров (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обратил внимание на отсутствие мессенджера в жизни главных героев Grand Theft Auto VI (GTA VI). Своим наблюдением он поделился в личном телеграм-канале.

По мнению Дурова, наиболее неправдоподобным в сюжете стало то, что Джейсон и Лусия управляют целой преступной организацией, но при этом не используют ни одной группы в Telegram.

Мировой релиз GTA VI состоялся 19 ноября. Игра доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S. По данным американской аналитической компании Sensor Tower, продажи и предзаказы игры принесли около 2,3 миллиарда долларов, а число проданных копий превысило 24,5 миллиона.

Большая часть покупателей – около 75% – выбрала версию для PlayStation 5, на которую пришлось 1,77 миллиарда долларов выручки. Еще 588 миллионов долларов разработчикам принесли продажи 6,15 миллиона копий для Xbox.

