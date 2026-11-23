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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится под наблюдением врачей в отделении интенсивной терапии после госпитализации с острой кишечной непроходимостью. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету O Globo.

Политика доставили в медицинское учреждение в Бразилиа 20 ноября. Поводом стали сильные боли в животе, после обследования у него выявили практически полную непроходимость тонкой кишки. Компьютерная томография подтвердила диагноз, сообщил лечащий врач Бразил Кайаду.

Сейчас Болсонару в сознании, самостоятельно дышит и ориентируется в происходящем. Медики характеризуют его состояние как стабильное.

Пациенту назначили внутривенное введение жидкости и нутритивную поддержку. Болсонару запрещено принимать пищу через рот, кроме того, врачи назначили ему установку желудочного зонда.

Возможность повторного хирургического вмешательства пока остается открытой. Специалисты намерены проследить за изменениями в состоянии бывшего главы государства в течение ближайших суток, прежде чем принимать решение об операции.

Ранее датский телеканал по ошибке опубликовал некролог бывшей королевы Маргрете II. Материал появился 13 ноября и оставался доступен на ресурсах вещателя до 16 ноября. Маргрете II отреклась от престола в январе 2024 года после 52 лет правления, передав корону своему сыну Фредерику X.

