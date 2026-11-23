Фото: ТАСС/пресс-служба "Росавтодор"

Украинские военные вряд ли смогли бы нанести удар по Крымскому мосту без разведывательной поддержки НАТО и доступа к западным дальнобойным системам. Об этом заявил ТАСС первый командир Центра подготовки инструкторского состава подразделений беспилотных систем в ДНР Дмитрий Баров с позывным Инок.

По его мнению, для поражения хорошо защищенного объекта на большом расстоянии требовались не только соответствующие вооружения, но и разведывательная информация. Без помощи Альянса провести такую атаку было бы значительно сложнее.

ВСУ атаковали Крымский мост 16, 17 и 19 ноября. В результате ударов получили повреждения конструкции переправы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ.

В министерстве транспорта России сообщили, что специалисты оценивают нанесенный ущерб. Владимир Путин предупредил, что ответ России на украинские атаки на Крымский мост будет гораздо болезненнее для Киева.