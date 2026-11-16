Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Вооруженные силы Украины атаковали Крымский мост. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в мессенджере MAX.

В связи с этим движение транспорта по мосту ограничат ориентировочно до середины дня 16 ноября. Для устранения последствий удара задействованы оперативные службы, в Керчи развернут оперативный штаб.

Аксенов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

"Сведения о работе паромной переправы между Крымом и портом Кавказ можно получить по телефону министерства транспорта Крыма +7 (979) 020-35-62", – сказано в сообщении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что правительство и Минобороны РФ разрабатывают дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Также он заявил о проработке шагов по поддержке связанных со сферой туризма компаний.

