Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сосницкий Олег

В природно-историческом парке "Битцевский лес" с 2000 по 2025 год выявили 186 видов пернатых. Это число является рекордным для всех московских парков, показало исследование прошлого года, передает портал мэра и правительства столицы.

В число наблюдений вошли не только гнездящиеся птицы, но и виды, которые останавливаются в лесу во время сезонных миграций или зимуют. В гнездовой период 2025 года удалось учесть 89 видов птиц, 35 из которых включены в Красную книгу Москвы.

Из 186 редких видов пернатых 79 относятся к лесному комплексу, что говорит о высокой экологической ценности парка. Среди редких обитателей – мухоловка-белошейка, ополовник, средний пестрый дятел, белоспинный дятел и московка.

В целом в ходе комплексного изучения территории в 2025 году специалисты насчитали 1 753 вида насекомых, 713 видов растений и 26 видов млекопитающих. Таким образом, "Битцевский лес" лидирует по уровню городского биоразнообразия среди 11 особо охраняемых зеленых территорий столицы.

Богатство фауны подтверждают и находки земноводных. Ученые обнаружили в лесу нерестилище гребенчатого тритона, занесенного в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости – вид находится под угрозой исчезновения. В водоеме редкие амфибии не просто обитают, но и успешно размножаются. Здесь же специалисты зафиксировали живородящую ящерицу, также относящуюся к первой категории редкости.

В Красную книгу Москвы из флоры и фауны Битцевского леса занесено 45 видов растений, 97 видов насекомых, 12 видов млекопитающих, а также три вида земноводных и пресмыкающихся. Парк выполняет и важную климатическую функцию: в жаркие дни воздух на его территории может быть на 3,3 градуса прохладнее, чем в соседних жилых кварталах.

Ранее орнитолог Елена Чернова в беседе с Москвой 24 рассказывала, что любимым лакомством снегирей являются семена ясеня. Поэтому наличие в районе этих деревьев повышает вероятность встретить птицу. Также снегири порой спускаются к прикормочным площадкам, иногда обедают на плодовых деревьях.

