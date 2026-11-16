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На освобожденных территориях Донецкой Народной Республики обнаружили тайники с православными святынями, которые, по словам митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира, украинские военные вывезли из разграбленных храмов. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам митрополита, схроны обнаруживали после перехода населенных пунктов под контроль российских войск. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о случаях разграбления церквей украинскими военными.

В тайниках находились иконы, церковная утварь, богослужебные книги и даже мощи святых.

Ранее сообщалось об ударе украинских военных по Свято-Духовскому храму в Голой Пристани Херсонской области. В результате здание сгорело и не подлежит восстановлению.