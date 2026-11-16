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В селе Чугуевка Приморского края заметили гималайского медведя, который пробрался к населенному пункту и повредил забор. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

По словам собеседника агентства, следы животного обнаружили на окраине села. Сам медведь прошел через населенный пункт "транзитом". Сейчас на месте работают специалисты охотнадзора, которые выясняют, куда направился хищник.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о появлении медведя в Чугуевке. Местные жители утверждали, что в тот же день якобы обнаружили следы амурского тигра.

Однако Арамилев опроверг информацию о присутствии тигра. По его словам, хищника не было ни в самом селе, ни в его окрестностях. Вероятно, местные жители приняли следы медведя за тигриные.

Ранее стало известно о нападении медведя на жителей села Пригородное Корсаковского района Сахалинской области.

Хищник с поврежденной лапой появился на частном участке, где находились мужчина и женщина. Отбить атаку и защитить хозяев попытались две собаки. Животные встали между людьми и зверем.