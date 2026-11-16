В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ярославле временно остановили движение транспорта на выезде из города в направлении Москвы. Ограничение ввели в целях безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в мессенджере MAX.

Проезд закрыт на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона призвал автомобилистов воздержаться от поездок в этом направлении и ближайших районах либо заранее выбирать объездной маршрут.

Ранее в Ярославской области объявили опасность атаки беспилотников.

Тем временем Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Таким образом, с вечера 15 ноября на подлете к столице сбили уже 82 БПЛА.