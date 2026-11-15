Шойгу прибыл в ОАЭ для встречи с руководством страны

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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби. Об этом сообщили в аппарате пресс-службы Совбеза РФ.

Шойгу возглавил межведомственную делегацию России. В ходе визита он примет участие в переговорах с высшим руководством ОАЭ, руководителями силовых структур и спецслужб.

На встречах планируется обсудить разные вопросы, в том числе тему двустороннего сотрудничества, а также военно-технического и торгово-экономического взаимодействия.

Ранее Шойгу посетил Каир, где встретился с высшим политическим и военным руководством Египта. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, развитие совместных проектов и противодействие терроризму.

