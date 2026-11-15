Власти США изъяли маршрутизатор, ставший причиной сбоя авиасообщения

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Власти США нашли и изъяли маршрутизатор, который привел к крупному сбою авиасообщения в стране. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи.

По его словам, оборудование находится в лаборатории L3 Harris во Флориде. Туда прибыли представители Федерального авиационного управления. ФБР оказывает им поддержку.

Министр добавил, что эксперты и следователи выяснят, был ли сбой связан с ошибкой при установке роутера или же с самим устройством.

По информации портала FlightAware, из-за неполадок в США задержали 8 501 рейс, еще 7 218 рейсов отменили. Из американских аэропортов должны были вылететь свыше 1,5 миллионов пассажиров. Через некоторое время авиасообщение постепенно начало восстанавливаться.

Приостановка вылетов стала третьим подобным случаем за всю историю страны. До этого ограничения вводили после терактов 11 сентября 2001 года и в январе 2023-го после технического сбоя в компьютерной системе.

Уточнялось, что причиной неполадок могла стать устаревшая техника, которую используют для управления полетами. При этом на ее замену уйдет порядка 50 миллиардов долларов.

