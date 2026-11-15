AP: НАТО отменит саммит в Албании в 2027 году из-за разногласий

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НАТО отменит следующий саммит, который должен был пройти в Албании в 2027 году, из-за нарастающих разногласий в блоке по военным расходам, конфликтам в Иране и на Украине. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что пока нет общей позиции, когда пройдет саммит. Он также утверждает, что если саммит будет в 2028 году, то он должен состояться в Тиране.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте ушел от прямого ответа, заявив, что НАТО "гибко относится к саммитам и проводит их, когда нужно".

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил распад НАТО, если страны – участницы не смогут выполнить целевой уровень расходов на оборону. По его мнению, Альянс может расколоться "на две или три части".

Науседа добавил, что ситуация внутри НАТО может накалиться, если некоторые страны в ближайшие годы достигнут более высокого уровня расходов, а другие останутся примерно на уровне 2–2,5% ВВП.

