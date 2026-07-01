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01 июля, 12:02

Политика

Генсек НАТО Рютте рассказал о проблемах со сном из-за мыслей о России

Фото: Getty Images/NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в беседе с турецким государственным агентством Anadolu признался о проблемах со сном из-за мыслей о России. Интервью политика приводит News.ru.

"Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия", – сказал он, назвав Москву долгосрочной угрозой.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО продолжают наращивать усилия, чтобы вести враждебные действия против России.

На этом фоне комитет по обороне Швеции допустил скорое начало боевых действий между РФ и НАТО. Утверждалось, что военные столкновения якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет организации".

СМИ, в свою очередь, писали, что Североатлантический альянс может принять решение по поводу начала военного конфликта с Москвой по итогам июльского саммита в Анкаре. По данным журналистов, заявления и оценки, сделанные на заседании, будут иметь большое значение.

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