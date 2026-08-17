Депутат ГД Свищев: ряд семей могут получить выплаты региона на подготовку детей к школе

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Родители из многодетных и малообеспеченных семей могут получить региональные выплаты на подготовку детей к 1 сентября. Для этого нужно вовремя подать заявление и приложить подтверждающие документы. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Парламентарий отметил, что на сегодняшний день в РФ нет единой федеральной выплаты к школе. Региональные власти устанавливают собственные меры поддержки – чаще всего для многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами.

Чтобы получить деньги, обычно требуются паспорт заявителя, свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие статус многодетной семьи, справка о доходах (для малоимущих) и реквизиты банковского счета или карты "Мир".

"Я постоянно слышу на приемах: "Мы думали, нам ничего не положено, а соседи получили 15 тысяч". Это обидно, потому что деньги есть, просто про них надо знать. Региональные выплаты – не лотерея, а реальная помощь. Но чтобы ее получить, нужно вовремя подать заявление", – цитирует Свищева ТАСС.

Заявление чаще всего подают через портал "Госуслуги", многофункциональный центр (МФЦ), управление социальной защиты населения по месту жительства или через школу. Условия зависят от региона, выплата может оформляться в том числе через электронный сертификат или соцзащиту. Депутат подчеркнул: важно не пропустить срок – в одних регионах заявления принимают до конца августа, в других – до октября.

Помимо региональных выплат, существуют и другие меры поддержки. С 2026 года семьи с двумя и более детьми могут получить семейную налоговую выплату – возврат части уплаченного НДФЛ. Кроме того, в некоторых регионах можно получить компенсацию за покупку школьной и спортивной формы, сохранив чеки.

"Проверьте, есть ли в вашем регионе выплата к школе, подходите ли вы под ее условия и когда нужно подавать заявление. Это может быть 3 тысячи, 5 или даже 15 тысяч рублей", – заключил Свищев.

Он подчеркнул, что такая выплата может стать серьезной помощью семейному бюджету.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу повысить максимальную стоимость подарков учителям до пяти тысяч рублей. По словам парламентариев, установленный много лет назад лимит не соответствует нынешним ценам.

Депутаты также направили обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением отменить учебу по субботам в школах. Взамен в этот день предлагается проводить внеурочные, культурные, спортивные и иные воспитательные мероприятия.