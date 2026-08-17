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Культура

Умерла заслуженный работник культуры РФ Сусанна Бенцианова

Фото: телеграм-канал "Большой театр России/The Bolshoi Theatre of Russia"

Заслуженный работник культуры России Сусанна Бенцианова умерла в возрасте 93 лет. Более 60 лет она проработала в редакции газеты Большого театра, сообщили в пресс-службе учреждения.

Коллектив театра выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Сусанна Григорьевна родилась 7 июня 1933 года – в год основания многотиражной газеты "Советский артист", позже переименованной в "Большой театр". Этому изданию она посвятила всю жизнь. Журналистскую деятельность начала в 1956 году, за год до окончания театроведческого факультета ГИТИСа. Дипломную работу написала о принципах театральной эстетики Стендаля.

В редакции газеты Большого театра Бенцианова была литературным сотрудником, затем главным выпускающим редактором. Она освещала гастроли, писала творческие портреты артистов, откликалась на премьеры и изменения в рабочем распорядке театра.

За многолетний труд в 1996 году ей присвоили звание заслуженного работника культуры России. Также она дважды получала премии Попечительского совета Большого театра – в 2006-м и 2013 годах.

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