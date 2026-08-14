Актрису Трубникову похоронили на Ваганьковском кладбище

Фото: кадр из фильма "31 июня"; режиссер – Леонид Квинихидзе; производство – Гостелерадио СССР, "Мосфильм"

Актрису и балерину Наталью Трубникову похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом РИА Новости заявили в ее семье.

Прощание прошло в Хованском крематории в закрытом формате. После кремации прах захоронили рядом с супругом, режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.

"Сегодня (14 августа 2026 года. – Прим. ред.) прошло прощание в Хованском крематории, была кремация. Похоронили рядом с супругом на Ваганьковском кладбище. Были только родственники", – сказала собеседница агентства.

Трубникова умерла 10 августа. Ей был 71 год. Как рассказали родственники, актриса страдала болезнью Альцгеймера. В последние дни жизни она не могла самостоятельно ходить.

В связи со смертью балерины Владимир Путин выразил глубокие соболезнования. Президент отметил, что Трубникова была настоящим мастером своего дела, она всегда демонстрировала яркое и талантливое исполнение.

