Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология

Фото: кадр из сериала "Врачебная тайна"; режиссеры – Александр Сухарев, Олег Шеремет, Василий Сериков; производство – "Всемирные Русские Студии"

Причиной смерти актрисы из фильма "О чем говорят мужчины" Алисы Песоцкой стала онкология, рассказали РИА Новости в окружении артистки.

12 апреля ее госпитализировали и диагностировали онкологию, после чего прооперировали и выписали домой 12 мая, в ее день рождения. Однако через неделю актрисе стало хуже. Ее доставили в Лобнинскую больницу, где ей пришлось долго ждать перевода в другое медучреждение. Там ей снова сделали операцию.

В окружении актрисы подчеркнули, что она хотела жить и "была настроена на борьбу". Однако, когда она обратилась к врачам, оказалось, что метастазы уже распространились и поразили жизненно важные органы.

3 июня к ней пришел священник, который соборовал (одно из семи священных таинств, проводится для исцеления телесных и душевных недугов, а также для прощения грехов, которые человек забыл или совершил по неведению. – Прим. ред.) и причастил ее. Через несколько часов она скончалась в 62-й больнице города Красногорска.

Песоцкой было 54 года. Она известна по роли дамы с собакой в фильме "О чем говорят мужчины". Кроме того, ее можно увидеть в сериалах "Атлантида" и "Врачебная тайна", а последним фильмом, в котором она снялась, стала драма "СВОИ. Баллада о войне".

