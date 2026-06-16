Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 17:17

Культура

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология

Фото: кадр из сериала "Врачебная тайна"; режиссеры – Александр Сухарев, Олег Шеремет, Василий Сериков; производство – "Всемирные Русские Студии"

Причиной смерти актрисы из фильма "О чем говорят мужчины" Алисы Песоцкой стала онкология, рассказали РИА Новости в окружении артистки.

12 апреля ее госпитализировали и диагностировали онкологию, после чего прооперировали и выписали домой 12 мая, в ее день рождения. Однако через неделю актрисе стало хуже. Ее доставили в Лобнинскую больницу, где ей пришлось долго ждать перевода в другое медучреждение. Там ей снова сделали операцию.

В окружении актрисы подчеркнули, что она хотела жить и "была настроена на борьбу". Однако, когда она обратилась к врачам, оказалось, что метастазы уже распространились и поразили жизненно важные органы.

3 июня к ней пришел священник, который соборовал (одно из семи священных таинств, проводится для исцеления телесных и душевных недугов, а также для прощения грехов, которые человек забыл или совершил по неведению. – Прим. ред.) и причастил ее. Через несколько часов она скончалась в 62-й больнице города Красногорска.

Песоцкой было 54 года. Она известна по роли дамы с собакой в фильме "О чем говорят мужчины". Кроме того, ее можно увидеть в сериалах "Атлантида" и "Врачебная тайна", а последним фильмом, в котором она снялась, стала драма "СВОИ. Баллада о войне".

Читайте также


культура

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика