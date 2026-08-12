11 БПЛА уничтожили в Нижегородской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Утром и днем 12 августа в Нижегородской области силы противовоздушной обороны и бойцы отряда "Барс-НН" сбили 11 беспилотников. Об этом в MAX заявил губернатор области Глеб Никитин.

Один аппарат упал во дворе жилого комплекса. Детонации не произошло, объект был оперативно обезврежен. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. На местах инцидентов работают экстренные службы.

"Прошу всех сохранять спокойствие, ситуация под контролем. Защита неба над регионом продолжается", – сказал Никитин.

Ранее мужчина скончался после атаки украинского дрона в поселке Коренево Кореневского района Курской области. Уточнялось, что беспилотник атаковал автомобиль, припаркованный у частного дома. Жертвой удара стал 53-летний мужчина.

До этого обломки сбитого беспилотника упали возле многоквартирного дома в одном из муниципальных образований Орловской области. Пострадавших нет, на месте происшествия продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

