В Москве пройдут "Ночи в поликлинике" с бесплатной диагностикой и концертами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 22 и 29 августа, с 20:00 до 00:00, в 10 городских поликлиниках пройдут бесплатные экспресс-диагностика и культурно-досуговые мероприятия в рамках нового проекта "Ночь в поликлинике". Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В каждом учреждении появятся разные тематические зоны. Посетителям будет доступна профилактическая диагностика, биоимпедансный анализ состава тела и консультации врачей. Также будут организованы кинопоказы, выступления, тренировки и мастер-классы. Каждая поликлиника получит свою тему – спорт, искусство, музыка, кино и театр.

По словам Раковой, благодаря проекту москвичи смогут не только интересно провести время с близкими, но и позаботиться о своем здоровье.

Она добавила, что проект реализуется в рамках философии здорового долголетия. Для этих целей в столице заработали и павильоны здоровья на городских бульварах в рамках "Московского чекапа". Это позволяет выявлять болезни на ранней стадии и не допускать их развития.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва помогла регионам обработать свыше 16 миллионов исследований с помощью искусственного интеллекта (ИИ) в лучевой диагностике. В 2024 году по поручению Владимира Путина регионам открыли доступ к платформе "МосМедИИ" – к ней подключились более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов, которые используют 18 ИИ-сервисов для анализа.