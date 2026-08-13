Подросток утонул в реке во время тренировки по гребле на Кубани

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В Краснодарском крае организована проверка по факту гибели 14-летнего подростка, который утонул в реке Кубани во время тренировки по гребле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Дагестане 16-летний подросток утонул во время катания на гидроцикле. Предварительно, инцидент случился в акватории Каспийского моря в районе Черных камней. После ЧП были организованы поисковые работы.

До этого подросток утонул на озере Тундра в Норильске. По предварительным данным полиции, юноша вместе с подругой решили переплыть часть водоема наперегонки.