В Турции 115 пассажиров прыгали в море, спасаясь с горящего судна

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В Турции 115 пассажиров, включая детей, были вынуждены прыгнуть в море с загоревшегося экскурсионного судна в бухте Катранджи у города Фетхие. Об этом сообщает агентство DHA.

Пожар на судне Toys Boat начался около 11:00 по московскому времени на кухне. Пламя быстро распространилось по судну, после чего пассажиры стали покидать его. Люди надели спасательные жилеты и эвакуировались в воду. По предварительным данным, никто не погиб.

После того как разрушения от огня стали значительными, судно начало тонуть. К месту происшествия направили подразделения береговой охраны, службы безопасности на море и медицинские бригады. К спасательной операции подключились также находившиеся поблизости суда, которые помогали эвакуировать людей из воды.

Ранее в Дагестане 16-летний подросток утонул во время катания на гидроцикле в акватории Каспийского моря в районе Черных камней. В том же регионе при опрокидывании катера на реке погибла женщина 1966 года рождения. К моменту прибытия спасателей тело из воды достали очевидцы.