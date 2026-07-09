В Иркутской области нашли тело второго пропавшего во время сплава мужчины

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В Иркутской области обнаружили тело второго мужчины, пытавшегося спасти ребенка во время сплава по реке Иркут. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в Шелеховском районе 3 июля, когда зарегистрированная туристическая группа вместе с четырехлетним мальчиком сплавлялась по реке Иркут. Во время привала ребенок попал в воду, его унесло течением.

На помощь мальчику бросились двое мужчин, но в последствии они тоже пропали. По факту случившегося завели уголовное дело, а организатора сплава задержали.

9 июля были найдены тела первого мужчины и ребенка. Родственники уже провели опознание.