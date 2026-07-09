Аэропорт Внуково вновь стал принимать рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Такие меры начали действовать из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Они нужны для обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Пассажиров попросили сверять актуальное время вылетов и прилетов с помощью онлайн-табло.

Накануне, 8 июля, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Домодедово. Однако в тот же день их отменили.