09 июля, 17:26Транспорт
Аэропорт Внуково вновь стал принимать рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.
Такие меры начали действовать из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Они нужны для обеспечения безопасности полетов.
В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Пассажиров попросили сверять актуальное время вылетов и прилетов с помощью онлайн-табло.
Накануне, 8 июля, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Домодедово. Однако в тот же день их отменили.