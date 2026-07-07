07 июля, 06:36Мэр Москвы
Собянин: в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
С вечера 6 июля до 06:00 7 июля в направлении Московского региона было выпущено свыше 430 вражеских БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.
Глава города подчеркнул, что большая часть из них нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Также 36 украинских дронов уничтожено на подлете к столице.
На фоне поступающей информации об отражении атаки дронов московские аэропорты осуществляют рейсы по согласованию с профильными ведомствами.
В Росавиации пояснили, что данные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.