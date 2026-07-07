Собянин: в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

С вечера 6 июля до 06:00 7 июля в направлении Московского региона было выпущено свыше 430 вражеских БПЛА. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города подчеркнул, что большая часть из них нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Также 36 украинских дронов уничтожено на подлете к столице.

На фоне поступающей информации об отражении атаки дронов московские аэропорты осуществляют рейсы по согласованию с профильными ведомствами.

В Росавиации пояснили, что данные меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе воздушных гаваней.