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В аэропорту Внуково сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Кроме того, Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В ведомстве подчеркнули, что все меры принимаются для того, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее воздушная гавань обслуживала рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Аналогичные ограничения были введены в Домодедово, из-за чего возможна корректировка в расписании вылетов. Жуковский, в свою очередь, не принимал и не отправлял самолеты.

Меры введены на фоне атаки БПЛА на Москву. По данным Сергея Собянина, с вечера 6 июля до 06:00 7 июля в направлении Московского региона было выпущено более 430 вражеских беспилотников. Большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 36 дронов уничтожили на подлете к столице.

