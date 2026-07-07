Попытка атаки БПЛА ВСУ на Москву стала крупнейшей за последние два года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву стала крупнейшей за последние два года, следует из подсчетов ТАСС.

Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 7 июля в направлении столицы было выпущено более 430 вражеских БПЛА. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах, а 36 дронов сбито на подлете к Москве.

В связи с этим Внуково, Домодедово, Шереметьево обслуживали рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Жуковский не принимал и не отправлял самолеты.

В настоящий момент во Внуково сняты временные ограничения. Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Шереметьево также вернулся к штатной работе. В Росавиации подчеркивали, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

