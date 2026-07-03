Психолог Шаталина посоветовала не искать на курорте любовь всей жизни

Большая часть россиян не верит в курортные романы, сообщили СМИ. При этом треть опрошенных когда-либо влюблялись во время отпуска. Почему возникают такие отношения и могут ли они перейти на более серьезный уровень, разбиралась Москва 24.

Встретились на отдыхе

Россияне скептически относятся к отпускным романам: 61% респондентов заявили, что никогда не вступали в подобные отношения, показал опрос, проведенный радиостанцией "Москва FM".



Еще 30% пользователей отметили, что такая связь случалась в их жизни: все было красиво, но при этом недолго. Лишь 7% ответили, что романтическое увлечение в отпуске переросло во что-то серьезное.

При этом пользователи Сети поинтересовались, считаются ли курортным романом летние встречи на даче. Часть из них с гордостью заявили, что вместо отпускной любви у них случилась "огородно-копательная".





пользователь Сети У меня курортных романов не было. Был роман на картошке, который продолжается счастливо уже 41 год.

Другие поделились трогательными историями любви, которые все-таки случились именно во время отпуска.

"Мы с мужем встретились на отдыхе – просто остановились, увидев друг друга на улице. С тех пор 11 лет брака, двое детей", – отметила одна из пользователей.

При этом ранее в интернете уже обсуждали тренд "теория июня": якобы первый месяц лета всегда приносит значительные перемены в личной жизни. Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев отметил, что в летний период солнечные лучи воздействуют на сетчатку глаза, что ведет к активизации гипоталамуса. Это вызывает каскадный выброс половых гормонов и дофамина, благодаря чему организм человека как бы выходит из анабиоза и становится более восприимчивым к романтике.

Исследование мира

С точки зрения психофизиологии курортный роман представляет собой перестройку работы нервной системы, рассказала в беседе с Москвой 24 консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина.

По ее словам, в этот момент исчезают привычные стрессоры, снимаются роли и обязанности, а организм выходит из режима хронической мобилизации.

Кроме того, снижается уровень кортизола и префронтальная кора начинает эффективнее регулировать эмоции. Вместо оценки рисков человек переключается на исследование мира.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Опираясь на теорию третьей волны когнитивно-поведенческого подхода (СFT), можно выделить системы эмоциональной регуляции. Первая – система угроз: она отвечает за безопасность и бывает сильно перегружена в повседневной жизни. При ее активации человек становится настороженным, тревожным, напряженным.

Вторая – система драйва, отвечающая за поиск ресурсов, достижений и нового опыта. Она активируется при привлекательных стимулах: красивые места, новые люди, романтика, внимание, ощущение собственной привлекательности.

"На отдыхе новизна среды активирует систему вознаграждения мозга, повышая активность дофаминовых путей. Отсюда появляются любопытство, открытость, предвкушение – человек начинает чаще замечать возможности для знакомства", – подчеркнула эксперт.

Третья система отвечает за спокойствие и безопасность, устойчивость, доверие, близость и расслабление. Когда рядом появляется человек, с которым безопасно, включается механизм социальной привязанности, связанный с окситоцином.

"Курортный роман переживается как нечто близкое и теплое – человек влюбляется, и это действительно физиологический процесс. Впервые за долгое время система угроз перестает доминировать, восстанавливается баланс", – отметила специалист.

Ощущение, описываемое как возрождение или преображение, основано на реальных нейрохимических процессах, происходящих в мозге, а не на простом воображении, подчеркнула она.

При этом психолог Екатерина Трофимова добавила, что не стоит излишне романтизировать явление курортных романов.





Екатерина Трофимова психолог Существуют пары, образовавшиеся на курорте и прожившие вместе долгую счастливую жизнь, однако такие случаи скорее являются исключением. Обычно при возвращении к повседневности, наполненной стрессами и обязанностями, люди начинают проявлять свои реальные черты характера. Милейшая девушка может оказаться нервной и агрессивной, а щедрый молодой человек – прижимистым и постоянно пропадающим на работе. Возникает разочарование, ощущение, что пережитые чувства были иллюзией, что приносит горечь и обиду.

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно. Понимает их возможную скоротечность и не ждет чего-то перспективного.

"Такой подход позволяет либо отпустить отношения, не ставшие серьезными, либо, наоборот, встретить того самого человека. Стремление непременно найти на курорте любовь всей жизни, напротив, чаще всего обречено на провал", – предупредила психолог.

Трофимова посоветовала ни в коем случае не настраивать себя на какие-либо конкретные ожидания и не планировать исход знакомств.