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03 июля, 15:06

Происшествия

Две мурманчанки арестованы по обвинению в похищении девочки с целью выкупа

Фото: MAX/"Полиция Заполярья"

Двух жительниц Мурманской области в возрасте 51 года и 17 лет отправили в СИЗО по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 16 июня возле одного из домов, который расположен в проезде Бабикова в Мурманске. Женщины, зная, что один из местных жителей работает в сфере частной медицины и может зарабатывать много денег, подкараулили на улице его дочь и насильно посадили ее в арендованную машину.

Спустя время женщины отправили с телефона несовершеннолетней отцу сообщение, в котором потребовали выкуп в размере 25 миллионов рублей. Злоумышленницы, как сообщает ведомство, привезли ребенка в частный дом, где связали. Затем они положили девочку в багажник машины.

Узнав о том, что родные несовершеннолетней обратились в полицию, женщины приняли решение отпустить ребенка. Несмотря на это, их задержали. Злоумышленницам было предъявлено обвинение в совершении похищения группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

В рамках расследования дела изъяты и осмотрены мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения и машина. Проводятся следственные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося, а также собрать и закрепить доказательственную базу.

Ранее в Приморье было заведено уголовное дело о похищении 11-летнего ребенка тремя молодыми людьми.

По данным следствия, инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. Трое молодых жителей применили насилие в отношении мальчика, после чего засунули его в автомобиль и привезли в сарай.

Затем злоумышленники связали его скотчем и оставили одного, однако он смог освободиться и сбежать. Подозреваемые задержаны. Спустя время их арестовали.

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