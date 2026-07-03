03 июля, 15:06Происшествия
Две мурманчанки арестованы по обвинению в похищении девочки с целью выкупа
Фото: MAX/"Полиция Заполярья"
Двух жительниц Мурманской области в возрасте 51 года и 17 лет отправили в СИЗО по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел 16 июня возле одного из домов, который расположен в проезде Бабикова в Мурманске. Женщины, зная, что один из местных жителей работает в сфере частной медицины и может зарабатывать много денег, подкараулили на улице его дочь и насильно посадили ее в арендованную машину.
Спустя время женщины отправили с телефона несовершеннолетней отцу сообщение, в котором потребовали выкуп в размере 25 миллионов рублей. Злоумышленницы, как сообщает ведомство, привезли ребенка в частный дом, где связали. Затем они положили девочку в багажник машины.
Узнав о том, что родные несовершеннолетней обратились в полицию, женщины приняли решение отпустить ребенка. Несмотря на это, их задержали. Злоумышленницам было предъявлено обвинение в совершении похищения группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
В рамках расследования дела изъяты и осмотрены мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения и машина. Проводятся следственные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося, а также собрать и закрепить доказательственную базу.
Ранее в Приморье было заведено уголовное дело о похищении 11-летнего ребенка тремя молодыми людьми.
По данным следствия, инцидент произошел 24 июня в городе Артеме. Трое молодых жителей применили насилие в отношении мальчика, после чего засунули его в автомобиль и привезли в сарай.
Затем злоумышленники связали его скотчем и оставили одного, однако он смог освободиться и сбежать. Подозреваемые задержаны. Спустя время их арестовали.