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03 июля, 14:25

Политика

Львова-Белова назвала недопустимыми бюрократические ошибки в отношении детей

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бюрократические ошибки в отношении детей недопустимы. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, ее слова приводит RT.

Она обратила внимание, что любые проблемы в работе государственных информационных систем, которые могут повлиять на детей, нужно решать незамедлительно.

"Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок", – сказала детский омбудсмен.

Ранее Львова-Белова сообщила, что с начала СВО жертвами украинских ударов в России стали 85 детей, еще 503 ребенка получили травмы. Эти данные она передала спецпредставителю генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессе Фрезье в ходе встречи.

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