Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 14:57

Происшествия
Главная / Новости /

Львова-Белова: с 2022 года от ударов ВСУ погибли 85 российских детей

С 2022 года от ударов ВСУ погибли 85 российских детей – Львова-Белова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

С начала СВО жертвами украинских ударов в России стали 85 детей, еще 503 ребенка получили травмы. Об этом "Вестям" сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что передала эти данные спецпредставителю генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессе Фрезье, с которой встречалась в конце апреля.

Ранее детский омбудсмен поблагодарила супругу президента США Меланию Трамп за заботу к семьям и детям, которые были затронуты украинским конфликтом. Она выразила надежду, что гуманитарную миссию получится продолжить.

Львова-Белова уверена, что прямой канал связи с Соединенными Штатами позволит не только помогать пострадавшим россиянам, но и доносить мировой общественности о настоящем положении дел.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что первая леди США помогла в возвращении с Украины российской девочки. Ребенок уже воссоединился с родными.

Читайте также


происшествиядети

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика