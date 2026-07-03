"Мосбилет" составил подборку мероприятий для всей семьи в первые выходные июля

Фото: Театр на Трубной

Москвичи 4 и 5 июля могут послушать латиноамериканскую музыку и посмотреть сказочную постановку. Подборку мероприятий для всей семьи подготовил сервис "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В амфитеатре в парке Политехнического музея 4 июля в 20:00 пройдет концертная программа "Фолк Спирит". Зрители познакомятся с древней армянской культурой через танцы и музыку. Свои номера представят ансамбли Kayts, Njdeh и Arev.

В этот же день в 12:00 и 14:00 в Государственном биологическом музее имени Тимирязева представят программу "Путешествие в микромир". Под руководством ведущего гости научатся готовить микропрепараты и проведут эксперименты.

5 июля в 18:00 все желающие могут посетить концерт "Классика в Кусково. Латиноамериканская сюита" в музее-усадьбе "Кусково". Для посетителей прозвучат произведения Астора Пьяццоллы, Эйтора Вилы-Лобоса, Максимо Диего Пуйоля, Мануэля Марии Понсе, Дариуса Мийо и других композиторов из США, Бразилии, Колумбии и Мексики.

4 июня в 13:00 и 17:00, а также 5-го числа в 13:00 в Большом Московском цирке на Проспекте Вернадского покажут гала-шоу победителей фестиваля "Идол-2026". Зрители увидят выступления жонглеров, эквилибристов, акробатов, воздушных гимнастов, клоунов, дрессировщиков и других артистов.

Для ценителей театрального искусства 4 июля в 19:00 пройдет спектакль "Сирано де Бержерак". Его представят на на сцене "Мастерской П. Н. Фоменко". Постановка режиссера Евгения Каменьковича создана по одной из самых популярных пьес последнего французского роман­тика Эдмона Ростана.

В свою очередь, Московский детский сказочный театр 5 июля в 12:00 приглашает юных москвичей на постановку "Заколдованный лес". Ребят ждет волшебное путешествие, в котором они встретят сказочных персонажей, колдуна и фею.

Между тем на сцене Пушкинской набережной в Парке Горького гости увидят балет "Шопениана" в ис­полнении коллектива "Имперский русский балет" Гедиминаса Таранда. Мероприятие начнется 5 июля в 15:00. Постановка воскрешает образы романтического балета XIX века.

В этот же день в 18:00 Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя покажет инфернальную комедию по мотивам пьесы писателя Николая Гоголя. Зрители увидят историю картежника, который волей судьбы оказывается вовлеченным в азартную игру с высокими ставками.

Дарвиновский музей 4 и 5 июля в 10:00 приглашает на выставку "Бабочки. Иллюзиям вопреки". Экспозиция объединяет науку и искусство: энтомологические экспонаты соседствуют с произведениями современных художников в различных техниках, таких как керамика, скульптура и живопись.

Также музей-заповедник "Коломенское" приглашает детей и взрослых на экспозицию "Соколиный двор". Посетители смогут узнать об истории соколиной охоты, а также увидеть обстановку, в которой жили и работали царские сокольники в XVII веке.

Билеты на перечисленные мероприятия можно приобрести через сервис "Мосбилет".

Кроме того, с 17 по 19 июля москвичи и гости столицы смогут отметить день рождения поэта Владимира Маяковского. Обширную программу представят сразу на нескольких площадках, однако основные мероприятия пройдет 19-го числа. Главной локацией станет двор дома, где расположен музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".