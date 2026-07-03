В Москве отреставрировали фасады и интерьеры дома Мастера из романа Булгакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве завершилась реставрация жилого дома С. В. Мельникова – П. Ф. Емельяновой – Топлениновых, известного как дом Мастера из романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Небольшой деревянный особняк, расположенный в Мансуровском переулке, является объектом культурного наследия регионального значения.

"Мосгорнаследие понуждало собственника провести реставрацию, и теперь необходимые работы по сохранению завершены", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты вернули зданию исторический облик, восстановив фасады и интерьеры. В частности, реставрация коснулась белокаменного цоколя, деревянной обшивки стен, окон и декора.

Внутри, в свою очередь, были приведены в порядок лестница, две изразцовые печи с приборами, расположенные на первом этаже, исторические лепные декоративные детали, а также по историческим аналогам восстановлено напольное покрытие из досок.

"Также внутри были устроены проемы со светопрозрачной конструкцией для организации участка музеефикации исторического перекрытия", – отметил Емельянов.

Вместе с тем внимание реставраторы сосредоточили на деревянном срубе, находившемся до начала работ в плохом состоянии. Там заменили поврежденные углы и нижние венцы, которые опирались на кирпичный цоколь, а также верхние элементы и сгнившие бревна. Весь процесс проводился с использованием метода вывешивания. Он позволил сохранить исторический облик здания за счет обхода основной части сруба.

Ремонтные мероприятия осуществлялись в соответствии с утвержденным проектом, выданным разрешением и под надзором специалистов департамента культурного наследия. Финансирование реставрации было предоставлено частным инвестором.

Жилой дом С. В. Мельникова – П. Ф. Емельяновой – Топлениновых был возведен в стиле эклектики с элементами неоклассицизма. Он сохранил историческое оформление фасадов, на которых можно увидеть венчающий карниз с дентикулами и дымовые трубы, а также аутентичное слуховое окно с полуциркульным завершением, расположенное со стороны двора.

Изначально владельцем дома был стольник Семен Пашков, внук известного воеводы Афанасия Пашкова. Впоследствии здание сменило несколько хозяев. После революции 1917 года его заняли братья Топлениновы – актер Владимир и театральный художник Сергей. С 1926-го к ним в гости часто приходил Булгаков. В этом доме Сергей Топленинов написал несколько портретов знаменитого писателя и создал иллюстрации к его произведениям.

Жена Булгакова Елена в своих дневниках неоднократно упоминала визиты мужа в дом Топленинова. В частности, в 1930-е он часто играл там в шахматы.

Описание подвала Мастера в романе почти полностью соответствует его реальному облику, а двух комнат и прихожей – квартире братьев Топлениновых. Более того, размеры большой комнаты у них почти такие же, как у комнаты Мастера. В ней также стояла печь, которую Булгаков ярко описал в романе.

Ранее в Москве привели в порядок скульптуры львов на территории усадьбы Великолеповых на Пятницкой улице. В работах участвовали волонтеры Мосгорнаследия и студенты колледжа "26 КАДР".

В ходе работ белокаменные изваяния промыли с помощью специального очищающего раствора, а также провели биоцидную обработку мест с биозагрязнениями. Особое внимание уделили цоколю. Все работы велись под контролем профессионала.