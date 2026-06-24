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24 июня, 18:20

Город

Резной деревянный декор на фасаде дома купца Виноградова отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резной деревянный декор воссоздали на фасаде дома купца Дмитрия Виноградова в 2-м Крутицком переулке, сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Это здание обладает статусом объекта культурного значения регионального наследия. Дом считается редким и хорошо сохранившимся образцом деревянной застройки Москвы конца XIX века.

"В прошлом году специалисты привели в порядок фасады здания. Сейчас они отреставрировали и установили на свои исторические места главные украшения дома", – указал Емельянов.

Перед началом самой реставрации все сохранившиеся деревянные детали карниза и фронтона дома были аккуратно демонтированы, промаркированы и отправлены в мастерскую. Там специалисты воссоздали около 300 декоративных тарелочек на карнизе, а также восстановили утраченные резные наличники окон.

В настоящий момент реставрационные работы проходят в интерьерах дома. Согласно проекту, здание ожидает комплексная реставрация и адаптация к современному использованию. При этом максимально сохранят декор и исторические конструкции. Работы проводятся по программе льготной аренды объектов культурного наследия "1 рубль за квадратный метр в год".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжается программа реставрации и возрождения памятников архитектуры. В прошлом году работы велись на более чем 500 объектах, на 144 из них они уже завершились. В частности, специалисты привели в порядок стену Китай-города с башней, церковь Вознесения и Домик Петра в музее-заповеднике "Коломенское", восточный флигель усадьбы Воронцово.

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