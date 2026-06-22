Москвичи поддержали возвращение скульптур на крышу дома на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Парные монументальные скульптуры на крыше дома № 4 на Тверской улице в Москве будут восстановлены. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Голосование по восстановлению исторического облика дома прошло на платформе "Активный гражданин". В нем приняли участие более 132 тысяч горожан.

По итогам опроса, 78% респондентов москвичей высказались за возвращение скульптур, которые украшали дом с конца 1930-х годов. Всего 6% опрошенных проголосовали против, а еще 16% высказали мнение, что такие решения необходимо принимать специалистам.

Скульптуры будут восстановлены на основе архивных материалов. Их расположат на крыше у арки, которая ведет в Георгиевский переулок. Одна из них раньше изображала юношу и девушку, а другая – семью с детьми. Они украшали дом до конца 1970-х, после чего были убраны из-за неудовлетворительного технического состояния.

Само здание построили во время расширения Тверской улицы. Оно было спроектировано архитектором Аркадием Мордвиновым и инженером Павлом Красильниковым, которые были удостоены Сталинской премии. В 2008 году дом стал объектом культурного наследия.

Ранее "Активные граждане" проголосовали за восстановление двух утраченных скульптур атлетов, которые раньше украшали фасад здания по адресу Большая Дмитровка, дом 2. Фигуры создадут на основе исторических документов и похожих скульптур, расположенных во дворах домов на Дмитровском шоссе и Маршала Василевского.

