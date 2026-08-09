CBS: женщина и ребенок погибли из-за опрокидывания лодки около статуи Свободы

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Женщина и пятимесячный ребенок погибли в результате опрокидывания судна в гавани Нью-Йорка, неподалеку от острова со статуей Свободы. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицейский департамент Нью-Йорка.

Инцидент произошел вечером в субботу, 8 августа. Всего из воды удалось достать 12 человек, однако 27-летняя женщина и младенец не выжили – их смерть констатировали в больнице.

Полиция пока не установила, были ли погибшие родственниками. Причины трагедии выясняются.

Ранее пассажирский паром MV BARIMA затонул у берегов Гайаны. Судно следовало из столицы страны Джорджтауна в Порт-Кайтума, спустя время поступил сигнал об инциденте. Спасателям удалось обнаружить паром благодаря тому, что находившиеся на борту зажгли сигнальные ракеты.