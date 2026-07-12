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12 июля, 22:37

Происшествия

Теплоход столкнулся с Троицким мостом в Петербурге

Фото: МАХ/"Северо-Западная транспортная прокуратура"

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как пассажирский теплоход "Чайка" столкнулся с опорой Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 июля около 16:00. Судоводитель не справился с управлением, из-за чего судно навалилось на опору моста.

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло. Пассажиров высадили на берег, после чего теплоход отбуксировали к месту постоянной стоянки. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее в Красноярском крае мужчина погиб во время сплава по реке с женой. В какой-то момент из-за сильного ветра резиновую лодку снесло, она столкнулась с затопленным деревом и перевернулась. Женщина смогла выбраться из воды.

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