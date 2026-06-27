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Моторная лодка перевернулась на реке Мая в Хабаровском крае, в результате чего утонул ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, ЧП произошло вечером 27 июня в райне поселка Джигда Аяно-Майского муниципального района. На борту лодки находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын, без спасательных жилетов.

"Взрослые сумели выплыть на берег, а ребенок 2019 года рождения утонул" – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Ранее трое рыбаков перевернулись на моторной лодке в Авачинском заливе. Один из них успел связаться с женой по радиостанции и сообщить о случившемся. Женщина обратилась в службу "112" после того, как самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата.

