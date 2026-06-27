Захарова назвала логичным отказ гимнасток РФ выступать на турнире в Румынии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Отказ российских гимнасток участвовать в Кубке вызова в румынском городе Клуж-Напоке является единственной возможной и логичной реакцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

"Вопреки недавним решениям Международной федерации гимнастики и Европейского гимнастического союза о снятии всех действовавших ограничений и восстановлении в правах наших спортсменов им запретили использовать на первенстве в Румынии национальный флаг и гимн", – напомнила дипломат.

По ее словам, спортсмены из РФ снова столкнулись с очередным примером откровенного произвола и политизации международного спорта. Она считает, что ситуация выглядит дикой, поскольку сохранение так называемых санкций против российских гимнасток смог "продавить" местный градоначальник "под дежурные заявления о противодействии "государству-агрессору".

"Перечить провинциальному деятелю, который, видимо, решил таким способом приподнять свой "авторитет", ни организаторы мероприятия, ни власти не решились", – указала Захарова.

Она выразила сожаление, что нагнетаемая в Румынии в последние годы русофобия "оголяет царящий там беспорядок, когда случайным фигурам позволяется творить произвол и позорить страну". По ее мнению, государство очевидно не может обеспечить равные условия для участников крупных мировых соревнований, а потому должно лишиться права претендовать на их проведение.

"Российская сторона не оставит без последствий этот вопрос", – подчеркнула представитель МИД РФ.

Российская сборная по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова из-за грубого нарушения регламента. Организаторы состязаний устно уведомили Федерацию гимнастики России, что на арене будет запрещена национальная символика страны.

Международная федерация гимнастики приняла к сведению отказ российской сборной от выступления на Кубке вызова, однако отказалась от дальнейших комментариев.

В Кремле запрет гимнасткам РФ выступать под российским флагом назвали возмутительным и волюнтаристским решением.