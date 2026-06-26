Министр спорта Дегтярев: РФ будет добиваться лишения Румынии права проведения соревнований

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Россия планирует добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований по гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта со ссылкой на министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.

"Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум – вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков", – указал Дегтярев.

По его словам, последний инцидент на Кубке вызова по гимнастике в Румынии показывает то, как европейские государства вероломно нарушают Олимпийскую хартию, устав Международной федерации гимнастики и правила проведения соревнований.

Министр спорта считает, что Европа настолько уверовала в возможность использовать спорт как элемент для давления и дискриминации России и Белоруссии, что европейцев шокирует, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.

"Тогда начинаются вот такие провокации", – резюмировал Дегтярев.

Международная федерация гимнастики ранее восстановила российских спортсменов в правах, разрешив им выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном, но организаторы Кубка вызова в городе Клуж-Напока в Румынии все равно запретили российские символы.

В итоге сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в соревнованиях, сославшись на грубые нарушения регламента со стороны организаторов.

