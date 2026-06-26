Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 13:48

Спорт
Главная / Новости /

Министр спорта Дегтярев: РФ будет добиваться лишения Румынии права проведения соревнований

Россия будет добиваться лишения Румынии права проведения соревнований – Дегтярев

Фото: depositphotos/radub85​

Россия планирует добиваться лишения Румынии права проведения международных соревнований по гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта со ссылкой на министра спорта и главу Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева.

"Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум – вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков", – указал Дегтярев.

По его словам, последний инцидент на Кубке вызова по гимнастике в Румынии показывает то, как европейские государства вероломно нарушают Олимпийскую хартию, устав Международной федерации гимнастики и правила проведения соревнований.

Министр спорта считает, что Европа настолько уверовала в возможность использовать спорт как элемент для давления и дискриминации России и Белоруссии, что европейцев шокирует, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность.

"Тогда начинаются вот такие провокации", – резюмировал Дегтярев.

Международная федерация гимнастики ранее восстановила российских спортсменов в правах, разрешив им выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном, но организаторы Кубка вызова в городе Клуж-Напока в Румынии все равно запретили российские символы.

В итоге сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в соревнованиях, сославшись на грубые нарушения регламента со стороны организаторов.

Читайте также


спорт

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика