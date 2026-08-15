Глава Росрыболовства назвал сложным ход лососевой путины в 2026 году

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Лососевая путина в России в 2026 году идет сложно. Об этом сообщил в преддверии Восточного экономического форума руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью ТАСС.

По его словам, отставание наблюдается как по срокам начала сезона, так и по объемам вылова. Показатели сравниваются с аналогичным периодом 2024 года, который используется как референтный для оценки динамики.

"Будем смотреть", – сказал Шестаков.

Ранее российский кабмин разрешил промышленный вылов глубоководных миксин, известных также как рыбы-ведьмы. Отмечается, что представители рода Myxine приходятся родней миногам, а по своему виду похожи на угрей.

